Auto brandt uit aan Brabantlaan: gescheurde benzinetank maakt blussen lastig

BREDA - Aan de Brabantlaan is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting.

Rond 2 uur 's nachts moest de brandweer uitrukken voor een autobrand aan de Brabantlaan. Daar was een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het blussen duurde lang en ging moeilijk. De benzinetank van de auto was namelijk gescheurd, waardoor de auto bleef branden. De brandweer is lang bezig geweest om het vuur met schuim te bestrijden.

Hoe de auto in brand kon vliegen, is nog niet bekend. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. De auto is getakeld door een berger.