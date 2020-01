Verwarde Bredanaar steekt brand aan op eigen balkon

BREDA - Een 47-jarige Bredanaar heeft zondagavond een brand veroorzaakt op zijn eigen balkon in Brabantpark. Hij is aangehouden vanwege brandstichting.

De politie kreeg zondagavond een melding van een brand in of bij een appartement in de wijk Brabantpark. De agenten zagen vlammen bij de bedoelde woning op het balkon. Ze belden aan waarna de bewoner verbaasd en verward open deed. Vanuit het balkon kwam rook de woonkamer binnen.

De brandweer heeft de brand op het balkon geblust. Het bleek te gaan om afval, onder meer bierblikjes. Ook op de tafel van de man stonden 12 geopende halve liter bierblikjes. Er was naast de bewoner niemand in het pand. Hij riep tegen de politiemensen dat hij gewaarschuwd had dat dit zou gebeuren. Hij is als verdachte van brandstichting aangehouden. De man is een bekende van de politie. Naast het strafrechtelijk traject is er ook contact met de GGZ om zijn psychische gesteldheid te beoordelen.