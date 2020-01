Brute beroving in de Beekstraat: signalement daders verspreid via burgernet

BREDA - Een Bredanaar is gisterenavond op de Beekstraat op brute wijze beroofd van zijn telefoon. De twee daders, die reden op een scooter, dreigden met een slagwapen. De politie zette burgernet in om het signalement van de daders zo snel mogelijk te verspreiden.

De beroving vond rond 19.45 uur plaats. Twee mannen op een op zilvergrijze scooter bedreigden het slachtoffer met een slagwapen, en namen hem zijn telefoon af. Het slachtoffer raakte niet gewond, en de daders vluchtten weg.

De politie besloot meteen een burgernetmelding te versturen met het signalement van de daders. Het ging om iemand met een legergroene jas en zwarte helm, en iemand met een zwarte jas en een zilverkleurige helm.

Een uur later werd de burgernetmelding gesloten. Het is onbekend of er tips zijn binnengekomen die hebben geleid naar de daders. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.