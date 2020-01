Verdachte aangehouden voor mogelijke babbeltruc in Breda

BREDA - De politie is vandaag snel uitgerukt naar een melding van een overval aan de Vlieger in Breda. Daar is een verdachte aangehouden die mogelijk bezig was met een babbeltruc.

Bij de politie kwam vanochtend een melding binnen van een overval in de Vlieger in Breda. Agenten snelden naar de woning toe, en konden een verdachte meteen aanhouden.

Al snel bleek het niet te gaan om een overval. "Er heeft geen overval plaatsgevonden, maar we hebben wel een verdachte aangehouden", legt een woordvoerder van de politie uit. "We zijn nu onderzoek aan het doen naar de situatie. Mogelijk gaat het om een babbeltruc. We zijn nu in gesprek met de verdachte en met de persoon die de melding heeft gedaan."