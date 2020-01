Massaal ambulances naar kinderdagverblijf: kind met spoed naar ziekenhuis

BREDA - Ambulances zijn vanochtend massaal uitgerukt naar een kinderdagverblijf aan de Liesboslaan. Een kind is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij het kinderdagverblijf aan de Liesboslaan is een kindje met spoed overgebracht naar het ziekenhuis onder begeleiding van een trauma-arts. Meerdere ambulances en politie kwamen ter plaatse. Wat er precies is voorgevallen, is niet bekend.

Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Of deze ook is geland, is onduidelijk. De aanwezige trauma-arts was met de auto ter plaatse gekomen.

Het kinderdagverblijf wil aan deze site geen commentaar geven op de situatie.