Man op brommer rijdt zonder helm en met joint door Breda

BREDA - Een man op een brommer is gisterenavond aangehouden op de Backer en Ruebweg vanwege het rijden onder invloed van drugs. Agenten hadden hem snel in de gaten, aangezien hij rondreed met een joint in zijn mond.

Agenten die op de Backer en Ruebweg reden sloegen in eerste instantie aan op het feit dat ze een man op een bromfiets zagen die geen helm droeg. Daar wilden zij hem op aanspreken, maar toen de agenten dichterbij kwamen, zagen ze tot hun verbazing dat de man een joint in zijn mond had.

Agenten namen een speekseltest af bij de bestuurder die, uiteraard, positief was. Daarop is de man aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs.