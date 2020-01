Man langs A16 bij Breda aangehouden voor witwassen en bezit van amfetamine

BREDA - De politie heeft woensdagavond langs de A16 bij Breda een man aangehouden voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid verdovende middelen en witwassen. De verdachte, een 22-jarige man uit het Belgische Beloeil, vervoerde 4,3 kilogram amfetamine en had bijna 6.300 euro aan contant geld verstopt op verschillende plaatsen in zijn auto.

Omstreeks 21.00 uur zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de A16 bij Breda een Belgische bestelbus rijden die de maximumsnelheid ruimschoots overschreed. De auto werd aan de kant gezet en het viel de agenten direct op dat de bestuurder erg zenuwachtig was en dat het zweet van zijn voorhoofd liep.

Bij inspectie van de laadruimte zagen de agenten tussen de rommel een laptophoes liggen waarin zich een grote hoeveel geld bevond. Daarna werden in een zekeringskastje en in een jas nog twee bundels briefgeld aangetroffen. De man had in totaal 6.290 euro bij zich waarvoor hij desgevraagd geen plausibele verklaring had.

Subwoofer

Nadat de verdachte was aangehouden op verdenking van witwassen en overgebracht was naar het cellencomplex in Breda, werden in de auto vier plastic zakken aangetroffen met een witte pasta. De vier zakken zaten verstopt in een subwoofer die achter in de auto lag. Bij het testen van deze pasta bleek het te gaan om amfetamine. In totaal bleek het om 4,3 kilogram van deze harddrug te gaan.

De verdachte is ingesloten. Zijn auto, de drugs en het geld zijn in beslag genomen. De herkomst van het geld en de drugs wordt onderzocht.