Man (37) die vrouwen mishandelde in trein blijkt weggelopen gevangene

BREDA - De politie heeft donderdag een 37-jarige man aangehouden in de trein van Rotterdam naar Breda. Daar heeft hij een vrouw mishandeld, en zou hij een andere vrouw hebben aangerand. Volgens de Telegraaf is de verdachte een weggelopen gevangene die in een penitentiaire inrichting in Schiedam hoorde te zitten

Een man heeft zich gisterenochtend ernstig misdragen in de trein van Rotterdam naar Breda. Hij randde rond 10.40 uur mogelijk één vrouw aan, en mishandelde vervolgens een vrouw die hem daarmee confronteerde. De vrouw die werd mishandeld, een 30-jarige vrouw uit Schiedam, deed aangifte bij de politie. Naar de vrouw die mogelijk is aangerand is de politie nog op zoek. De verdachte kon snel worden aangehouden, door adequaat handelen van medewerkers van de NS.

De verdachte is een 37-jarige Amsterdammer die was weggelopen uit een penitentiaire inrichting in Schiedam, meldt de Telegraaf. De man moest daar nog zeven maanden zitten en had een zogenoemde Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders opgelegd gekregen, die is bedoeld voor meerderjarigen die vaak met de politie in aanraking komen.