Bekogelen van agenten met vuurwerk was gerichte actie

BREDA - De jongeren die tijdens de jaarwisseling agenten in Breda-Noord hebben bekogeld met vuurwerk, deden dat als een gerichte actie. Volgens politiewoordvoerder Rob Luijten wijst alles er op dat de jongeren de politie bewust op stonden te wachten met zwaar vuurwerk op het moment dat zij de Wensel Cobergherstraat inreden.

Agenten reden naar de Hoge Vucht na de melding dat een twintigtal jongeren in de straat een beveiligingscamera aan het vernielen waren. "Van collega-agenten hebben we begrepen dat deze jongeren al met met zwaar vuurwerk en molotovcocktails klaar stonden om de politie te lijf te gaan", aldus Luijten in een toelichting. "Dat is anders dan wanneer je een straat inrijdt en jongeren zijn gewoon bezig met het afsteken van vuurwerk." Toen de agenten in de Hoge Vucht belaagd werden met het zware vuurwerk, zijn ze terug de auto in gevlucht. De Mobiele Eenheid (ME) moest er aan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen. Dat lukte pas na veel moeite.

Vanwege het tegen hen gebruikte geweld hebben zeven agenten inmiddels aangifte gedaan. Luijten sluit niet uit dat dit aantal nog verder op zal lopen. Inmiddels heeft een rechercheteam de zaak in onderzoek. In de nieuwjaarsnacht zelf werden door de politie vier aanhoudingen verricht. "Dat was omdat de jongeren zich niet konden legitimeren. Het is niet bekend om het hier ook om de raddraaiers van de groep gaat. Wellicht blijkt dat uit de beelden die van het incident beschikbaar zijn. En die zijn best heftig", besluit de politiewoordvoerder.

De jaarwisseling in Breda-Noord verliep dramatisch. Twee mobiele camera's werden vernield, meerdere bushokjes kapot gemaakt, een raam van een bus werd kapot gemaakt en agenten werden belaagd. De ME moest eraan te pas komen om de situatie tot rust te brengen.