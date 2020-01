Snelkraak bij bedrijf aan Van de Reijstraat: roldeur ingereden met voertuig

BREDA - Bij een bedrijf aan de Van de Reijtstraat in Breda heeft afgelopen nacht een ramkraak plaatsgevonden. Het is nog onduidelijk wat er buit is gemaakt. De politie doet onderzoek.

In de nacht van zaterdag op zondag 12 januari heeft er een snelkraak plaatsgevonden bij een bedrijf aan de Van de Reijtstraat in Breda. Een roldeur van het bedrijf is eruit gereden met een voertuig. In het pand staat een bestelbus die beschadigd is geraakt. Dit is vermoedelijk gebeurd toen de verdachten de roldeur stuk reden.

Het is nog onduidelijk wat er buit is gemaakt. De politie doet momenteel onderzoek.