Bejaarde vrouw (70) raakt lichtgewond bij straatroof op Oranjeboomstraat

BREDA - Een 70-jarige vrouw uit Rijen is gisteravond op de Oranjeboomstraat in Breda van haar tas beroofd. De dader duwde haar hardhandig op de grond, waardoor ze lichtgewond raakte. De man is nog niet aangehouden.

De 70-jarige vrouw liep zaterdagavond om 19.40 uur vanaf de bushalte op de Bontekoestraat naar de Oranjeboomstraat. Eenmaal daar voelde zij ineens dat er iemand aan haar handtas trok. De vrouw verzette zich hevig, maar werd door de straatrover hard in haar rug geduwd. Hierdoor kwam zij ten val en liet ze haar tas los. De man pakte vervolgens haar handtas en rende weg richting het park. De vrouw heeft liggend op de grond om hulp geroepen, waarna er al snel omwonenden te hulp schoten.

Signalement

De dader wordt omschreven als een man met lang en dun postuur. Hij droeg een zwarte jas en had een pet op. Opvallend was dat hij niet veel kleding droeg voor de huidige temperatuur. De straatrover heeft tijdens zijn beroving niet gesproken. Daarom is er niets bekend over zijn taal of dialect.