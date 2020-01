Traumahelikopter landt op grasveldje in Princenhage

BREDA - Een traumahelikopter in vanmiddag midden in de wijk Princenhage geland. Dit vanwege een noodsituatie met een baby bij de huisartsenpost aan de Kronenburgwerf.

Inwoners van Princenhage keken vanmiddag geschrokken op toen er ineens een traumahelikopter landde in de wijk. De helikopter landde op een veldje aan de Laan van Mertersem,

De helikopter kwam ter plaatse vanwege een medische noodsituatie bij de huisartsenpost aan de Kronenburgwerf. Daar was een baby in nood. Ook meerdere ambulances kwamen ter plaatste. De baby is met de ambulance onder begeleiding van een trauma arts overgebracht naar het ziekenhuis.