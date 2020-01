Belg (23) rijdt met 165 km per uur langs werkzaamheden op A16 bij Breda

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag het rijbewijs van een snelheidsduivel ingevorderd. Een 23-jarige Belg tikte op de A16 bij Breda de 165 kilometer per uur aan. Normaal gesproken mag je 130 kilometer per uur op de weg, en zou de Belg dus 35 kilometer per uur te hard hebben gereden. Er waren echter werkzaamheden bezig. Op de borden boven de snelweg werd daarom aangegeven dat 70 kilometer per uur de snelheidslimiet was op dat moment. En dat betekent dat de Belg 95 kilometer per uur te hard reed.

