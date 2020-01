Politie waarschuwt sportverenigingen: inbraakgolf teistert de regio

BREDA EO - De politie waarschuwt West- en Midden-Brabantse sportverenigingen voor een heuse inbraakgolf. In de afgelopen twee weken is bij maar liefst acht sportverenigingen ingebroken. Vooral kantines van tennisverenigingen zijn een populair doelwit.

Sinds begin januari loopt bij de politie de teller van inbraken bij sportverenigingen flink op. Onder andere in Dongen, Nieuwendijk, Loon op Zand en Oisterwijk was het al raak. Mogelijk gaat het om één dadergroep, die het gemikt heeft op Midden en West-Brabantse sportverenigingen. De politie roept verenigingen daarom op om alert te zijn.

Met name de kantines van tennisverenigingen zijn gewilde objecten voor inbrekers, laat de politie weten. Maar ook een atletiekvereniging in Dongen werd zelfs twee achtereenvolgende dagen slachtoffer van het dievengilde. De dieven lijken vooral uit te zijn op contant geld, maar bij een inbraak bij een tennisvereniging in Loon op Zand werden zelfs enkele tractoren en een aanhangwagen gestolen.

De politie roept beheerders van met name sportkantines op om 's nachts geen contant geld in de kassa achter te laten en dit ook te melden. Verder is het raadzaam om waardevolle spullen goed op te bergen en goed af te sluiten. Enkele getroffen sportverenigingen beschikken over een alarm waardoor de politie snel ter plaatse kon zijn. Helaas is het (nog) niet gelukt om daders op heterdaad aan te houden.