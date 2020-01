Man (55) rijdt onder invloed vermoedelijk in op terras in Breda

BREDA - Een automobilist in woensdagavond ingereden op een terras in Breda. Dat meldt Team Verkeer Zeeland-West-Brabant. De bestuurder is op de Vincent van Goghstraat aangehouden.

Het ongeval vond omstreeks 23.00 uur plaats. Een automobilist zou met zijn voertuig op een terras in Breda zijn ingereden aan de Haven en de Haagweg. Diverse eenheden van de politie zijn op zoek gegaan naar het busje. Deze werd aangetroffen op de Vincent van Goghstraat. De bestuurder is daar aangehouden. Hij bleek onder invloed van drank en drugs.

Er vielen geen gewonden bij het ongeval. De politie heeft een onderzoek ingesteld.