Lantaarnpaal breekt doormidden bij zwaar eenzijdig ongeval op Heerbaan

BREDA - Op de Heerbaan vond in de nacht van donderdag op vrijdag een zwaar eenzijdig ongeval plaats. Daarbij belandde een auto op zijn kant nadat deze een lantaarnpaal raakte die door midden brak.

De bestuurder van de auto lijkt vannacht de macht over zijn stuur verloren te zijn op de Heerbaan. Hij vloog met zijn auto van de weg, en knalde hard tegen een lantaarnpaal aan. Die lantaarnpaal brak door midden en de auto belandde zwaar beschadigd op zijn kant.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De bestuurder werd nagekeken in een ambulance. Of hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht, is niet bekend

Een berger kwam de auto takelen. Ook kwam een medewerker van de gemeente Breda ter plaatse om de veiligheid van de lantaarnpaal te waarborgen. Uit onderzoek zal moeten blijken wat de exacte toedracht van het ongeval was.