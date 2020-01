Vrouw slingert onder invloed met 50 km per uur over A27 bij Breda

BREDA - Een vrouw heeft zichzelf en haar medeweggebruikers vanochtend flink in gevaar gebracht op de A27 bij Breda. De vrouw reed onder invloed van drugs met 50 kilometer per uur over de snelweg.

Oplettende automobilisten hebben vanochtend een vrouw klemgereden op de A27 bij Breda. De bestuurster reed al slingerend met zo'n 50 kilometer per uur over de snelweg tussen knooppunt St. Annabosch en Oosterhout. Daarbij botste ze ook al een keer tegen de vangrails.

Nadat oplettende automobilisten de vrouw klem reden om te voorkomen dat ze een ongeluk zou veroorzaken, kon de politie haar aanhouden. Waarschijnlijk was de vrouw onder invloed van GHB. Haar rijbewijs is ingevorderd en een proces-verbaal wordt opgemaakt.