Zware botsing op bedrijventerrein, automobiliste gewond

BREDA - Op het bedrijventerrein Minervum heeft vanmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een bestelbusje en een personenauto. De bestuurster van de auto raakte daarbij gewond.

De schade is enorm voor zowel de personenauto als het bestelbusje. Beiden raakten zwaar beschadigd door de botsing, die hard moet zijn gegaan.

Hulpdiensten kwamen na het ongeval snel ter plaatse. De bestuurder van de bestelbus kon zonder kleerscheuren uitstappen, maar de bestuurster van de auto raakte gewond. Zij wordt nagekeken in de ambulance. Hoe ernstig haar verwondingen zijn en of ze naar het ziekenhuis moet, is nog niet bekend.

Ook over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Waarschijnlijk verleende één van de bestuurders geen voorrang, of zag iemand de ander over het hoofd.