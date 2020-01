Man met mes overvalt woning aan Oranjeboomstraat: bewoner lichtgewond

BREDA - In een woning aan de Oranjeboomstraat heeft zaterdagavond een overval plaatsgevonden. De overvaller zou hebben gedreigd met een mes. Hij maakte telefoons en pasjes buit.

Omstreeks 21.30 uur ontving de meldkamer een melding van een woningoverval aan de Oranjeboomstraat. Ter plaatse werd duidelijk dat de verdachte bij de woning aangebeld zou hebben en om geld heeft gevraagd. De overvaller zou de vrouw haar woning terug in hebben geduwd en naar binnen zijn gelopen. Binnen in de woning ontstond er een gevecht tussen de overvaller en de man van de vrouw. De man raakte hierbij lichtgewond. De dief wist hierbij telefoons en pasjes te ontvreemden. Hij is vervolgens via de achtertuin over de schutting weggevlucht.

Onderzoek

Direct na het incident zijn agenten begonnen met het onderzoek in de woning en omgeving. Forensische opsporing is ter plaatse geweest om eventuele sporen veilig te stellen. Ook hebben agenten een buurtonderzoek verricht en in de omgeving gezocht naar een mogelijke verdachte. Deze is tot op heden nog niet gevonden. De verdachte droeg vermoedelijk een zwart jack voorzien van een capuchon. De politie vraagt om uit te kijken naar deze man.