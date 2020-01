Granaat aangetroffen op kadettenkamp in Teteringen: EOD aanwezig

TETERINGEN - Op het kadettenkamp in Teteringen is zondagmiddag een granaat aangetroffen. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse.

Op het kadettenkamp in Teteringen is zondag rond de middag een granaat gevonden. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse. Het bleek te gevaarlijk om de granaat te vervoeren. Daarom is deze ter plaatse vernietigd.