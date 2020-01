Brandweer schrikt zich rot: vuurwerk ontploft tijdens blussen autobrand

BREDA - Brandweer en politie zijn vannacht flink geschrokken tijdens het blussen van een autobrand in de Gielis Beijsstraat. Er bleek vuurwerk in de kofferbak van de auto te liggen, dat ontplofte.

Rond 02.15 uur kwamen politie en brandweer af op een melding van een autobrand in Princenhage. De brandweer startte direct met blussen, en de situatie leek dan ook onder controle. De brandweerlieden en agenten schrokken zich dan ook rot toen er ineens meerdere nitraten ontploften. Achteraf bleek dat het vuurwerk in de kofferbak van de auto lag.

Door de knallen van het vuurwerk raakte een geparkeerde auto in de buurt ook beschadigd. De auto die in brand stond, was niet meer te redden. Die brandde volledig uit. De auto moest door een berger worden getakeld. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend.