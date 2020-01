Voorbijganger treft drugsdumping van 15 vaten aan in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Aan de Halseweg in Prinsenbeek heeft een oplettende voorbijganger een drugsdumping aangetroffen. Wat er in de vijftien vaten zit, is nog niet bekend.

Een oplettende voorbijganger heeft een drugsdumping aangetroffen aan de Halseweg. Dat is een weg in het buitengebied van Prinsenbeek, die omgeven is door weilanden.

De dumping bestaat uit zo'n vijftien vaten. Wat er in de vaten zit, is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dumping.

Prinsenbeek

In november was het ook al raak in het buitengebied van Prinsenbeek. Toen werden er zeventig vaten gevonden aan de Hillen.