Bredanaar veroorzaakt ongeval en vlucht weg: 'Zijn auto liet hij achter'

BREDA - Een Bredanaar heeft vanmiddag op een wel erg bizarre manier gereageerd toen hij een auto-ongeluk veroorzaakte. De man zette het op het lopen, en liet zijn auto met daarin zijn huissleutels achter. "Als deze persoon zijn sleutels terug wil, mag hij ze komen halen op het bureau", laat politieteam Markdal weten.

Het ongeval vond vanmiddag plaats op de Belcrumweg in Breda. De verdachte klapte met zijn auto achterop zijn voorganger en veroorzaakte zo behoorlijke schade.

De verdachte stapte na het ongeval uit zijn auto, en zette het op een lopen. Tot verbazing van de omstanders kwam hij nog even terug om iets uit zijn auto te halen, waarna hij opnieuw wegrende. "Een erg vreemd verhaal", bevestigd een woordvoerder van de politie. "De verdachte liet zijn auto met daarin zijn sleutels achter."

Politie kwam ter plaatse, maar de verdachte was op dat moment niet meer te vinden. Een uitgebreide zoekactie zijn de agenten ook niet gestart, want de verdacht liet in de auto zijn huissleutels achter. Bovendien staat hij ook op camerabeelden. De verdachte wordt opgeroepen zich te melden bij het politiebureau, daar liggen zijn sleutels op hem te wachten. De auto werd getakeld door een berger.