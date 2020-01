Politie treft busje vol drugsafval na tip van oplettende wegwerkers

ULVENHOUT - De politie heeft donderdagochtend een busje vol drugsafval aangetroffen langs de Chaamseweg in Ulvenhout. Oplettende wegwerkers attendeerden de politie op een onbemande bus. Ook rook het in de omgeving chemisch.

Oplettende wegwerkers hebben donderdagochtend een passerende politieauto getipt op een onbemande bus langs de Chaamseweg in Ulvenhout. In de omgeving van de bus was een chemische lucht te ruiken. Na eerste onderzoek is de politie er vrijwel zeker van dat het gaat om drugsafval. Om welke drug het zou gaan, is nog niet duidelijk.

Omdat de bestelbus chemisch rook, is ook de brandweer ingeschakeld. Momenteel wordt er nader onderzoek verricht. Er zijn vooralsnog geen mensen aangehouden.

Drugsvaten Prinsenbeek

Gisteren werd ook al een drugsvondst gedaan in Prinsenbeek. Daar trof een oplettende voorbijganger vijftien vaten drugsafval aan. De vondst werd gedaan op de Halseweg; een weg richting het buitengebied van Prinsenbeek, die omgeven is door weilanden. Wat er in de vaten zat, is nog niet bekend. De politie stelde een onderzoek in.