Wéér een babbeltruc, politie waarschuwt voor oplichtende 'verwarmingsmonteur'

BREDA - De politie heeft gisterenavond een waarschuwing verstuurd voor een babbeltruc. Met de smoes een verwarmingsmonteur te zijn, kwam een man woningen binnen waar hij vervolgens in kasten 'snuffelde'.

Diefstal door babbeltrucs komt steeds vaker voor. Het lastige is dat de smoezen waarmee oplichters woningen proberen binnen te dringen, steeds creatiever worden. Gisterenavond was het weer raak in Breda. Een man met een fors postuur die zich voordeed als verwarmingsmonteur wist een aantal woningen binnen te komen.

De man 'snuffelde in kasten' in de woningen, laat de politie weten. Of hij ook spullen heeft gestolen, is nog niet bekend. De politie roept Bredanaars op om nooit zomaar een verwarmingsmonteur binnen te laten. "Een monteur komt nooit zonder afspraak!"

Babbeltrucs

Er worden regelmatig meldingen gedaan van babbeltrucs in Breda. Zo werd begin deze maand een verdachte aangehouden die bezig was met een babbeltruc aan de Vlieger in Breda. Ook werden bewoners van seniorenresidentie Ruitersbos slachtoffer van een babbeltruc.