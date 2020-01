Bij de dumpingen, zoals hier aan de Halseweg in Prinsenbeek, was sprake van blauwe vaten. (Foto: Tom van der Put)

Politie is er zeker van: 'Er is een cocaïnewasserij actief in de omgeving'

PRINSENBEEK/ULVENHOUT - Er is een cocaïnewasserij actief in de omgeving van Breda. Daar is de politie zeker van, nadat er vier drugsdumpingen van bijna identiek drugsafval dat afkomstig is van de productie van cocaïne zijn aangetroffen. De politie roept daarom de hulp in van bewoners om de illegale wasserij op te sporen.

Twee van de drugsdumpingen vonden plaats in de gemeente Breda, namelijk op de Halseweg in Prinsenbeek en aan de Chaamseweg in Ulvenhout. De eerste werd woensdag gevonden, en de tweede donderdag. Daarmee kwam de teller in de regio op vier, want dinsdag vonden twee drugsdumpingen plaats in Zevenbergen. Bij al deze dumpingen was sprake van ongeveer hetzelfde afval. Alle zaken zijn onderzocht en de experts hebben weinig twijfel: "Dit zou van één en dezelfde cocaïnewasserij kunnen zijn. En die zit hier niet ver vandaan", aldus de politie.

De politie roept de hulp van bewoners in. Wie weet meer over deze dumpingen? Wie heeft gezien dat de vaten en het afval gedumpt is? "Het gaat om donkerblauwe vaten. Die moeten toch opvallen", meent de politie.

Tip kunnen doorgegeven worden op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem.

Wat is een cocaïnewasserij?

Coke komt vaak via het buitenland ons land binnen. Dat wordt dan niet verstuurd in poedervorm, maar in een soort kneedbare pasta. Dat is namelijk makkelijker te verstoppen. Om de cocaïne verkoopbaar te maken, is een wasserij nodig. In zo'n wasserij wordt de pasta bewerkt met brandbare chemicaliën zoals benzine, alcohol en aceton. Er blijft dan cocaïne in poedervorm over. En dat proces, is levensgevaarlijk. Een cocaïnewasserij is het meest gevaarlijke lab wat je kunt hebben.