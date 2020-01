Politie zoekt getuigen van drugsdumpingen: 'Dit is van één en dezelfde cocaïnewasserij'

ULVENHOUT/PRINSENBEEK - Deze week werden er in Ulvenhout, Prinsenbeek en Zevenbergen drugsdumpingen gedaan van ongeveer hetzelfde afval. Ook werden er in een garagebox in Bergen op Zoom chemicaliën aangetroffen. De politie vermoedt dat dit allemaal van één en dezelfde cocaïnewasserij afkomt, maar waar zit die?

Afgelopen dinsdag werden er op de Markdijk en de Dikkendijk in Zevenbergen stalen blauwe vaten en drugsafval aangetroffen. Een dag later werden er op de Halseweg in Prinsenbeek nog meer van die vaten gevonden. Diezelfde dag trof de politie in een garagebox aan de Korenberg in Bergen op Zoom 5000 liter chemicaliën aan. Tot slot werd donderdag op de Chaamseweg in Ulvenhout een gestolen vrachtwagen gevonden. Deze stond vol met afval dat vrijgekomen is bij de productie van amfetamine.

Deze zaken zijn inmiddels onderzocht. Daardoor hebben experts weinig twijfel. "Dit zou wel eens van één en dezelfde cocaïnewasserij kunnen zijn. En die zit hier niet ver vandaan", aldus het bericht van de politie.

Getuigen

Het produceren en verkopen van cocaïne is strafbaar, maar het proces om vanuit kleding of iets dergelijk de cocaïne te wassen gebeurd in het meest gevaarlijke lab wat je kunt hebben. Daarnaast is de schade aan het milieu aanzienlijk.

Het politieonderzoek naar het lab is in volle gang. Daarom roepen zij getuigen op zich te melden. "Wie weet iets van de vier dumpingen, wie heeft gezien dat de vaten en het afval gedumpt is. Het gaat om donkerblauwe drums. Die moeten toch opvallen. En wie heeft gezien dat het vrachtwagentje in paniek zoals het lijkt, achtergelaten is. Wie heeft de vrachtwagen zien staan op de Chaamseweg in Ulvenhout. Kortom we willen alle informatie hebben. Ook zullen er mensen zijn die weten of vermoeden dat er ergens een wasserij zit waar dit afval vandaan kan komen."

De informatie doorgeven kan op verschillende manieren: via de politieapp of het meldformulier op politie.nl, via 0900-8844, via WhatsApp (0612207006) en via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.