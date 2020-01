Vrachtwagenbrand zorgt voor vertraging op A27

BREDA - Een vrachtwagenbrand zorgt vanochtend voor problemen op de A27. Slechts één rijstrook is open en de rookwolken waren van ver te zien.

Rond 8.30 uur vloog er vanochtend een vrachtwagen in brand op de A27. Op Twitter worden veel beelden gedeeld van de brand, waarop de vlammen en dikke rookpluimen te zien zijn. De vrachtwagen staat vlak voor de Brug bij Gorinchem, in de richting van Utrecht naar Breda. Daar is nu maar één rijstrook open.

De file door de vrachtwagenbrand valt mee, aangezien deze in de richting van Utrecht naar Breda staat. Die reis duurt nu zo'n half uur langer dan normaal. De file in de maandagochtendspits staat altijd in de andere richting. Die file is nu iets langer dan normaal het geval is.