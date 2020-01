Kettingbotsing op A58 bij Ulvenhout, rijbaan dicht

BREDA - Er heeft vanmiddag een zwaar ongeval plaatsgevonden op de A58 bij Ulvenhout. De rijbaan is dicht, en verkeer wordt via de vluchtstrook geleid.

Er heeft vanmiddag op de A58 ter hoogte van Ulvenhout een zwaar ongeval plaats gevonden waarbij meerdere auto's betrokken waren. Dat gebeurde in de richting van Breda naar Tilburg. De rijbaan is daar dicht, en verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. De ANWB meldt dat de file al opgelopen is tot 1,5 uur. Ook in de andere richting staat een kijkersfile.

Hoe het ongeval waarbij minimaal vier auto's zwaar beschadigd raakten kon gebeuren, is niet bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.