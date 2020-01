Met 250 km per uur over de A16: bestuurder is rijbewijs half jaar kwijt

BREDA - De beginnend bestuurder die begin deze maand besloot het gaspedaal eens flink in te duwen op de A16 bij Breda, is zijn rijbewijs voor een half jaar kwijt. De man haalde snelheden van rond de 250 kilometer per uur.

Begin deze maand hield de politie een bestuurder staande op de A16, die daarvoor snelheden had gereden van rond de 250 kilometer per uur. Hij werd gelazerd terwijl hij 209 kilometer per uur reed. Het bleek te gaan om een 21-jarige man uit Schiedam, die nog een beginnend bestuurder was.

Het OM heeft besloten het rijbewijs van de man voor een half jaar in te vorderen. Verder moet de bestuurder moet een gedragscursus volgen en 1170 euro betalen.