Auto over de kop op verbindingsweg van A16 naar A58: twee personen gewond

BREDA - Op de A16 is zondag aan het begin van de middag bij knooppunt Galder een auto over de kop gegaan. Hierbij zijn twee personen gewond geraakt. De weg is afgesloten.

Zondag is even na het middaguur een auto op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 richting Tilburg een eenzijdig ongeluk gebeurd. Een auto is hierbij over de kop gegaan. De politie, ambulance en brandweer zijn met spoed ter plekke gekomen. Bij het ongeval zijn twee personen gewond geraakt. Over de ernst van het letsel is niks bekend.

Door het ongeluk was de verbindingsweg richting Tilburg tijdelijk dicht.