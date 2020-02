Auto brandt volledig uit aan de Vloed: 'Omwonenden hoorden een knal'

BREDA - Een auto is woensdagavond volledig uitgebrand aan de Vloed in Breda. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Rond 23.15 uur hoorden verschillende mensen in de omgeving van de Vloed een knal. Kort daarna zagen zij dat een auto in brand stond. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Zij konden niet meer voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Ook was de politie aanwezig voor het verrichten van onderzoek. Zij hebben meerdere aanwezigen gehoord. Het is nog niet bekend hoe de brand ontstaan is.