A58 richting Tilburg weer open na ernstig ongeval met vrachtwagens

BREDA/ULVENHOUT - De A58 van Breda naar Tilburg is vanmiddag enige tijd dicht geweest door een ernstig ongeval met vrachtwagens. Een slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Door een ernstig ongeval tussen twee vrachtwagens was de A58 tussen knooppunt Galder en Ulvenhout donderdagmiddag afgesloten. Omrijden kon via de de west- en noordkant van Breda (A16, A59, A27).

Het is nog niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het slachtoffer moest uit de vrachtwagen worden gehaald en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.