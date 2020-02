Nacht vol autobranden in Breda: drie auto's uitgebrand

BREDA - In de nacht van donderdag op vrijdag hebben er in Breda drie autobranden plaatsgevonden. De politie vermoedt dat er opzet in het spel was bij de drie branden.

De eerste melding kwam binnen rond 03.00 uur vanuit de Fellenoordstraat. Brandweer kwam snel ter plaatse om de brand te blussen. Een uur later was het alweer raak. Toen in de Oranjeboomstraat.

Slechts tien minuten later bleek er weer een auto in brand te staan. Toen ging het om een auto net om de hoek bij de Oranjeboomstraat, op de Admunsenweg. Die autobrand werd ontdekt door politie die aan kwam rijden vanwege de brand in de Oranjeboomstraat.

Bij alle branden heeft de politie het vermoeden dat er opzet in het spel is. De politie doet onderzoek en zocht in en rond de omgeving naar mogelijke daders of dader. Die werden echter niet gevonden.