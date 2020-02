Vrouw loopt hoofdwond op bij overval in Breda, twee verdachten opgepakt

BREDA - Aan het Achterom heeft donderdagavond rond 22.30 uur een overval plaatsgevonden. Daarbij raakte minimaal één vrouw gewond. De politie kon al snel twee verdachten oppakken. Het zou gaan om een diefstal met geweld in de relationele sfeer, laat de politie weten.

Rond 22.30 uur rukte de politie met veel eenheden uit naar het Achterom in Breda. Agenten kregen meerdere meldingen binnen uit de omgeving over dat er een vrouw zou zijn overvallen in haar woning.

Ter plaatse bleek het te gaan om een 'diefstal met geweld in de relationele sfeer', laat de politie weten. Daarbij liep een vrouw een hoofdwond op. Zij werd behandeld in een ambulance.

De politie kon de twee verdachten van de diefstal al snel in de buurt oppakken. Agenten deden ter plaatse nog verder onderzoek naar de zaak.