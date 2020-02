Politie controleert op verzoek van Bredanaar: tiental bekeuringen uitgeschreven

BREDA - Maar liefst 110 reacties kreeg de politie van Breda toen ze zaterdag op Facebook vroegen waar ze controles moesten uitvoeren. Gisteren bezocht de politie samen met handhaving enkele van die plekken, en schreef een tiental bekeuringen uit.

Gisteren was de politie op verschillende plekken in de gemeente te vinden. Agenten voerden controles uit, op verzoek van Bredanaars. Die waren onder andere gericht op het vasthouden van de mobiele telefoon, snelheid en parkeren. Die controles vonden onder andere plaats in Fellenoord en aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat. Ook werden er snelheidscontroles uitgevoerd aan de Heerbaan, en ging de politie voor controles naar de Dorpsstraat en Molenstraat in Ulvenhout.

Een tiental bestuurders liep tijdens de controles tegen de lamp, en kreeg een bekeuring.

De actie van de politie waarbij er specifiek wordt gecontroleerd op plekken waar Bredanaars om vragen, krijgt nog een vervolg. "Alle overige berichten en locaties die dinsdag niet zijn meegenomen, zullen wij in de aankomende diensten proberen mee te nemen gedurende de surveillance", laat de politie weten.