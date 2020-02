Politie haalt Duitse 'spookauto' van de A16

BREDA - De politie heeft tijdens een surveillance op de A16 rond Hazeldonk een Duitse 'spookauto' in beslaggenomen. De auto stond al bijna een jaar op niemands naam.

De politie was gisterenavond op surveillance op de A16. Tijdens een controle van een Duitse auto, bleek deze al sinds 25-2-219 geen tenaamstelling meer te hebben. Daarop is de auto in beslag genomen, en kreeg de bestuurder een proces-verbaal.

De politie controleerde die avond ook nog op de A58 bij Etten-Leur. Daar werd een transport stilgezet omdat er volgens de regels een tweede transportbegeleider bij moest zijn. Die werd gebeld, en toen deze aanwezig was kon het transport weer verder.