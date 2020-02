Politie houdt drietal aan na vondst geld, drugs, wapens en munitie

PRINSENBEEK - De politie heeft drie personen opgepakt in verband met mogelijke heling van voertuigen en witwaspraktijken. Ook werd in de woning een groot geldbedrag, wapens, drugs en munitie aangetroffen.

Zaterdagmiddag omstreeks 17.00 uur heeft de politie een van de verdachten aangehouden in een woning op De Bunders in Prinsenbeek. De man werd gezocht in verband met een mogelijk gestolen auto. Bij zijn aanhouding probeerde de man tevergeefs te vluchten via de achterzijde van zijn woning. Agenten konden hem naar de grond werken en overmeesteren. Uit controle bleek dat de man nog een gevangenisstraf uit moest zitten.

Gestolen voertuigen

Kort na zijn aanhouding werden in een loods op de Strijpenseweg drie gestolen voertuigen aangetroffen. De bewoners van dit adres, een man en een vrouw, zijn op heterdaad aangehouden. Zij zitten vast op verdenking van heling.

Woning

In dit onderzoek heeft de politie dinsdag een woning doorzocht. In het pand trof de politie ruim 50.000 euro cash, diverse soorten drugs, wapens en munitie aan. Deze goederen zijn in beslag genomen.

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de drie verdachten en hun betrokkenheid bij heling en witwassen.