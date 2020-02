Bredanaar (20) aangehouden voor brandstichting in nacht vol branden

BREDA - De politie heeft een man van twintig aangehouden op verdenking van brandstichting. Het gaat om de vijf branden in de nacht van donderdag op vrijdag vorige week.

Vorige week had de brandweer een drukke nacht in Breda. Toen brak op 5 plekken brand uit. Onder andere in de IJpelaar en nabij Boeimeer. Ook kinderopvang devi werd slachtoffer.

Vanavond heeft de politie een verdachte aangehouden voor de brandstichting. Het gaat om een man van twintig. Het onderzoek is nog in volle gang.