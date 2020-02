Verdachte (20) stichtte brand bij kinderdagverblijf

BREDA - De 20-jarige Bredanaar die gisterenmiddag kon worden aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de brand bij kinderdagverblijf Devi, kon opgepakt worden dankzij camerabeelden waar hij herkenbaar op stond. Zijn betrokkenheid bij de andere branden die nacht wordt nog onderzocht.

De brandweer had vorige week donderdag op vrijdag een drukke nacht. Die nacht werden er drie auto's en een container in brand gestoken in slechts een uur tijd. Ook werd er brand gesticht bij Devi: een kinderdagverblijf dat gevestigd is aan de Bernhardsingel in het Van Sonsbeeckpark.

De politie heeft camerabeelden van de brandstichting bij het kinderdagverblijf bekeken. Op die beelden kon de verdachte worden herkend. Hij werd gisteren in zijn woning aangehouden en wordt verhoord.

De politie doet nog verder onderzoek of de verdachte iets met de andere branden die nacht te maken heeft. Die kans lijkt groot, aangezien ze allen in korte tijd werden aangestoken en vier van de vijf branden in dezelfde wijk plaats vonden.

Getuigenoproep

- Donderdag 6 februari 2020 omstreeks 00:00 uur, locatie Vloed te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 03:00 uur, locatie Gasthuisvelden te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 03:15 uur, locatie Sandenburgstraat / Hindersteinstraat te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 03:45 uur, locatie Bernhardsingel te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 04:00 uur, locatie Oranjeboomstraat te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 04:10 uur, locatie Amundsenweg te Breda.



Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier die te bereiken is via http://bit.ly/37brHN7. U blijft anoniem als u uw informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl