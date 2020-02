Dronken man (38) rijdt tegen auto aan op Tramsingel: politie houdt verdachte aan op A16

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht een 38-jarige man aangehouden op de oprit Prinsenbeek bij de A16. Hij reed vermoedelijk onder invloed van alcohol. De man weigert mee te werken aan een blaastest.

Rond 01.15 uur kreeg de politie een melding dat een mogelijk dronken bestuurder op de kruising op de Tramsingel tegen een auto was gereden. De melder gaf aan de auto te volgen en gaf de locatie door aan agenten. De politie ziet beide voertuigen op de Backer en Ruebweg rijden en geven een stopteken.

De bestuurder negeert het stopteken en rijdt richting de A16. De politie volgt de auto, waarna de bestuurder op de oprit Prinsenbeek stopt. De agenten houden de man aan, waarbij ze een sterke alcohollucht ruiken. De man weigert mee te werken aan een blaastest en wordt meegenomen naar het politiebureau. De verdachte scheldt onderweg de agenten uit. Ook op het politiebureau weigert hij medewerking aan een ademanalyse. Hij is ingesloten en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Dat is niet de enige bestuurder die onder invloed werd aangetroffen. De politie betrapte zaterdagavond rond 20.00 uur een 22-jarige Fransman op het rijden onder invloed van drugs. Een speekseltest weest uit dat hij cannabis had gebruikt. Op het politiebureau is een bloedtest afgenomen. Hij heeft een rijverbod van 24 uur opgelegd gekregen. ook werd er in de auto een hoeveelheid softdrugs aangetroffen.