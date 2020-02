Viertal aangehouden voor identiteitsfraude bij supermarkt in Ginnekenstraat

BREDA - De politie heeft afgelopen vrijdag vier jonge mannen aangehouden op de Karnemelkstraat. Het viertal wordt ervan verdacht mogelijk betrokken te zijn bij fraude met het afhalen van postpakketten bij een supermarkt.

Agenten stelden vrijdag 14 februari een onderzoek in na een binnengekomen tip. In de tip werd verteld dat er bij een pakketafhaalpunt in de Ginnekenstraat jongeren pakketen kwamen afhalen die niet voor hen bestemd waren.

De jongeren werden op de Karnemelkstraat aangetroffen. Daar is het viertal aangehouden op verdenking van identiteitsfraude. Drie jongens van 15 en 16 jaar uit Zwijndrecht en een 20-jarige man uit Rotterdam zitten vast voor verder onderzoek.