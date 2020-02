Auto in brand op A58 bij Ulvenhout, rijbaan afgesloten

BREDA - Een ongeval met drie auto's zorgt vanochtend voor een flinke file op de A58 bij Ulvenhout. Verkeer richting Tilburg wordt momenteel nog over de af- en oprit geleid.

Een groot ongeluk zorgde er vanochtend voor dat de A58 in beide richtingen moest worden afgesloten. Drie auto's knalden op elkaar, waarbij één auto in brand vloog.

De situatie zorgde voor een file van meer dan een uur in beide richtingen. Inmiddels is de snelweg vanuit Tilburg weer open. In de richting van Breda naar Tilburg wordt verkeer nog omgeleid via de af- en oprit. Dat zorgt voor vertraging van ongeveer drie kwartier. Naar verwachting kan de weg ieder moment weer open gaan.