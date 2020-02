Handhaver in elkaar geslagen bij taxistandplaats: 'Hoe lang moet dit nog doorgaan?'

BREDA - Een handhaver van de gemeente Breda is zaterdagavond met gebalde vuist in zijn gezicht geslagen bij de taxistandplaats aan de Prinsenkade. De handhavers zijn het beu dat zij zonder uitrusting moeten werken, en zich dus niet kunnen verdedigen. "Hoe lang moet dit nog doorgaan?', vragen zij zich hardop af op Instagram.

Een uitrusting met een korte wapenstok en pepperspray. De BOA's roepen er al langer om. En ook het college van Breda ziet er de noodzaak van in. Maar de minister moet nog overstag gaan. Als het aan de Bredase BOA's ligt, gebeurt dat liever gisteren dan vandaag. Afgelopen weekend was het namelijk weer raak, en werd er een handhaver mishandeld zonder dat hij zich kon verdedigen.

Prinsenkade

Sinds vorige week zijn er extra handhavers aanwezig bij de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade. De BOA's zorgen iedere vrijdag en zaterdagnacht voor de naleving van het Breda's taxikeurmerk. En tegelijkertijd zijn zij er ook om de chauffeurs zelf te beschermen. Zo spraken de BOA's zaterdag een man aan die te diep in het glaasje had gekeken en chauffeurs uitschold. Dat kon de man niet waarderen, waarna hij een bekeuring kreeg voor het verstoren van de openbare orde.

De man besloot daarop niet te vertrekken, maar om zijn vrienden erbij te halen. Eén van de BOA's besloot daarom om via de portofoon om assistentie te vragen. Dat was voor de dronken man de trigger om een BOA met gebalde vuist in zijn gezicht te slaan. De verdachte verzette zich hevig, maar kon worden aangehouden. Ook diverse omstanders die zich ermee bemoeide konden worden aangehouden. "Op dit soort momenten missen wij echt onze uitrusting!", laten de BOA's weten op Instagram. "Hoe lang moet dit nog doorgaan, we kunnen ons op zulke momenten niet verdedigen. Het college staat achter ons maar nu het ministerie nog!"