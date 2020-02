Bestuurder met huurauto vol drugs van de A16 bij Breda gehaald

BREDA - De politie heeft afgelopen zondag bij een controle een bestuurder aangehouden die in zijn huurauto diverse zakken en blokken verdovende middelen had liggen. Dinsdag werd er in Rotterdam nog een medeverdachte aangehouden.

Zondag besloten agenten een huurauto die op de A16 bij Breda reed te controleren. In de auto troffen de agenten een grote hoeveelheid verdovende middelen aan. Het ging om tien zakken en tien blokken. Om voor voor soort verdovende middelen het precies gaat, moet onderzoek nog uitwijzen.

De bestuurder werd door de agenten aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. Uit onderzoek bleek dat er nog een persoon betrokken was bij de situatie. Hij is dinsdag in Rotterdam opgepakt.