Door Italië gezochte man (36) aangehouden in trein naar Breda

BREDA - Een man uit Albanië is gisteren aangehouden in een trein naar Breda. Uit de identiteitscontrole bleek dat de man in Italië gezocht wordt in verband met een onderzoek naar drugs en wapens.

De 36-jarige Albanees uit België nam gisteren de trein van Rotterdam naar Breda. In die trein hield de Dienst Infrastructuur een controle.

De man had geen vervoersbewijs bij zich, waarop de controleurs besloten de man na te lopen in het systeem. Uit die identiteitscontrole bleek dat de man in Italië gezocht wordt in verband met een onderzoek gerelateerd aan drugs en wapens. Daarop is de man aangehouden.