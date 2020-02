Politie waarschuwt voor toename auto-inbraken: 'Vaak waardevolle spullen verdwenen'

BREDA - Het aantal auto-inbraken in Breda laat een stijgende lijn zien. En dat is zorgelijk, stelt de Bredase politie. Opvallend is dat bij veel auto-inbraken waardevolle spullen zoals laptops worden gestolen. De politie roept mensen dan ook op om waardevolle spullen nooit in de auto te laten liggen.

Het aantal auto-inbraken in Breda neemt de laatste tijd toe. Daarbij geven slachtoffers regelmatig aan dat bijvoorbeeld een laptop of andere waardevolle spullen zijn verdwenen. De Bredase politie wijst inwoners er daarom op dat het belangrijk is om je auto leeg achter te laten. De kans op zo'n inbraak kun je namelijk zelf enorm verkleinen door geen waardevolle spullen achter te laten. "Een auto is geen kluis! Niets erin, niets uit", laten zij weten.

Breda

In Breda is de kans op auto-inbraak relatief groot. Dat bleek begin dit jaar al uit een analyse van Independer. Slechts in zes andere Nederlandse gemeenten vonden in 2019 meer auto-inbraken plaats dan in Breda. Bovendien steeg het aantal auto-inbraken in Breda ook ten opzicht van het jaar ervoor. In 2019 waren er 75 inbraken meer dan in 2018.