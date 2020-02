Bestuurder raakt voor de tweede keer in korte tijd zijn rijbewijs kwijt op A16 bij Breda

BREDA - Op de A16 bij Breda heeft een 22-jarige bestuurder woensdagavond voor de tweede keer in korte tijd zijn rijbewijs in moeten leveren.

De man reed met 192 km/u over de A16. Nadat de bestuurder door de politie aan de kant was gezet, bleek hij net weer een week over zijn rijbewijs te beschikken. In december moest hij deze op dezelfde plek afgeven nadat hij met ongeveer dezelfde snelheid over de weg reed.

De 22-jarige bestuurder had tevens nog een gevangenisstraf open staan van tien dagen. Daarnaast is hij aangemeld voor een gedragscursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).