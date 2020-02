Man moet nachtje de cel in na rondrijden met busje traangas

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht een man aangehouden nadat hij met hoge snelheden over de Ettensebaan reed. Ook bleek de man een busje traangas bij zich te hebben.

Afgelopen nacht zagen surveillerende agenten een automobilist met hoge snelheid over de Ettensebaan rijden. Hierop besloten zij het voertuig te controleren. Bij de controle bleek de bestuurder een flesje CS gas op zak te hebben. Dit traangas is in beslag genomen.

De bestuurder is overgebracht naar het politiebureau. Daar moest hij een nachtje blijven.

Traangas

Traangas is een fijn poeder met deeltjes van minder dan 60 micrometer. Bij kamertemperatuur is traangas in vaste vorm. Binnen een minuut na contact met de ogen, mond, neus of huid veroorzaakt het pijn, tranen, irritatie van de ogen, jeuk, roodheid van de huid, soms blaarvorming en allergische reacties. Bij normaal gebruik is het niet dodelijk, maar is wel schadelijk voor de gezondheid, vooral als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Er kunnen verwondingen ontstaan doordat het als projectiel wordt afgevuurd, mensen raakt of vlakbij tot ontploffing komt.

Het doel van traangas is om tegenstanders tijdelijk uit te schakelen door de traanklieren heftig te irriteren met tranen, hoesten en niezen tot gevolg. Tegen traangas bestaat geen antigif. De beste bescherming is een gasmasker. Mocht je toch traangas op je ogen, mond, neus of huid krijgen, dan wordt geadviseerd dit in te sprayen met een mengels van water, melk en maagzuurremmers.