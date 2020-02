Honderden kilo's cocaïne versneden in pand aan de Hamdijk, drie mannen aangehouden

BREDA - Drie mannen, twee uit Breda en één uit Roosendaal, zitten vast vanwege de verdenking van het professioneel versnijden van coke. In een pand aan de Hamdijk in Breda trof de politie eerder deze maand een ingerichte ruimte aan waar coke werd bewerkt en verpakt in blokken.

Vermoed wordt dat de coke kwam uit een cokewasserij ergens anders en naar het pand aan de Hamdijk werd vervoerd. Op de Bredase locatie die op 8 februari 2020 is ontdekt, zou de coke worden versneden. Daarna werd de cocaïne weer geperst en verpakt, zodat het leek alsof het rechtstreeks uit Zuid-Amerika kwam. De cocaïne lijkt dan zuiverder dan het in werkelijkheid is, en levert een hogere prijs op.

Verdachten

Drie mannen werden op 8 februari aangehouden. Twee mannen, vader en zoon zijn de bewoners van het pand waar op de eerste verdieping een ingerichte productielocatie werd aangetroffen. De derde verdachte, een man uit Roosendaal, sprong bij de inval uit het raam van die eerste verdieping. De politie vermoedt dat op de locatie honderden kilo’s cocaïne is versneden, gezien de materialen en de verpakkingen die zijn gevonden. De politie vond bij de inval zo’n 30 kilo cocaïne.

Op goederen, waaronder designerartikelen en voertuigen is beslag gelegd. De mannen kwamen deze week voor de raadkamer, en blijven 90 dagen langer vast. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.